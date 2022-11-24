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8 часов назад

Швейцария — Камерун: Эмболо открыл счёт на 48-й минуте

Чемпионат.comиещё 7

В эти минуты проходит матч чемпионата мира, в котором встречаются сборные Швейцарии и Камеруна. Команды играют на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживает главный судья Факундо Тельо (Аргентина). Сборная Швейцарии выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию игры. Первая половина игры завершилась без забитых мячей. Счёт в начале второго тайма, на 48-й минуте, открыл нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо. Фройлер прострелил в центр с правого фланга, Н'Кулу не успел за Эмболо, и тот в касание пробил в правый угол ворот — 1:0. Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Соперники Швейцарии и Камеруна по группе G Бразилия и Сербия встретятся сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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