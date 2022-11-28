Болельщики сборной Сербии скандируют «Косово — Сербия» во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Ранее в раздевалке сборной Сербии был вывешен флаг с изображением Косова в составе страны. Этот инцидент спровоцировал международный скандал.

Встреча Камерун – Сербия проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Напомним, сборная Камеруна в 1-м туре чемпионата мира 2022 года потерпела поражение от команды Швейцарии – 0:1. Сербия также не набрала очков в игре со сборной Бразилии, уступив южноамериканцам – 0:2.