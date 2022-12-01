Турнирные расклады в группе Е ЧМ-2022, где играют Испания, Япония, Коста-Рика и Германия

Сборной Испании для выхода в плей-офф ЧМ-2022 достаточно не проиграть Японии. В случае поражения испанцы могут выйти из группы по дополнительным показателям, если Коста-Рика не победит Германию. Япония выйдет в 1/8 финала турнира, если обыграет Испанию. Японцам может хватить и ничьей, если Германия и Коста-Рика также сыграют вничью. В случае победы немцев с минимальным преимуществом в счёте Япония также может выйти, если забьёт больше при одинаковой разнице мячей. Коста-Рика гарантированно пробьётся в плей-офф, если одержит победу над Германией. В случае ничьей она пройдёт дальше при победе Испании над Японией. Сборной Германии для выхода в следующую стадию турнира необходимо одержать победу в матче с Коста-Рикой и надеяться на поражение Японии в игре с испанцами. Если Япония выиграет у Испании или сыграет вничью, то немцы могут занять второе место по дополнительным показателям. Правда, в первом случае это маловероятно, так как у команды Луиса Энрике очень хорошая разница голов. С кем сыграют команды группы Е в плей-офф ЧМ-2022 В 1/8 финала чемпионата мира команды из группы Е встретятся с командами из группы F, в которой выступают Хорватия, Марокко, Бельгия и Канада. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 5 декабря нас бы ждал матч Испания (первая команда группы Е) — Марокко (вторая команда группы F). Вторая команда группы E сыграет с первой командой группы F. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 6 декабря нас бы ждал матч Хорватия — Япония.