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45 минут назад

Месси обогнал Марадону и Роналду по количеству голов на чемпионатах мира

Rusfootball

Лионель Месси забил свой девятый гол на чемпионатах мира. В эти минуты сборная Аргентины встречается с Австралией в 1/8 чемпионата мира. На 35-й минуте счет встречи открыл Лионель Месси, забивший с передачи Николаса Отаменди.

Месси обогнал Марадону и Роналду по количеству голов на чемпионатах мира
Фото: RusfootballRusfootball

Для Месси этот гол стал девятым на чемпионатах мира. Он обошел по количеству голов на ЧМ Диего Марадону и Криштиану Роналду, в активе которых по 8 забитых мячей. Ранее Месси принимал участие в 4-х мундиалях: ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018.

В случае победы над Австралией сборная Аргентины попадет в четвертьфинал ЧМ-2022, где сыграет с Нидерландами.

Гандбол,Диего Марадона,Николас Отаменди,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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