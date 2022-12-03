Месси обогнал Марадону и Роналду по количеству голов на чемпионатах мира

Лионель Месси забил свой девятый гол на чемпионатах мира. В эти минуты сборная Аргентины встречается с Австралией в 1/8 чемпионата мира. На 35-й минуте счет встречи открыл Лионель Месси, забивший с передачи Николаса Отаменди.

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Для Месси этот гол стал девятым на чемпионатах мира. Он обошел по количеству голов на ЧМ Диего Марадону и Криштиану Роналду, в активе которых по 8 забитых мячей. Ранее Месси принимал участие в 4-х мундиалях: ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018.