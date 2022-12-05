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50 минут назад

Тораль может сменить Энрике на посту главного тренера сборной Испании

Советский спортиещё 6

Луис Энрике оставит тренерский мостик после чемпионата мира в Катаре.

Тораль может сменить Энрике на посту главного тренера сборной Испании
Фото: Советский спортСоветский спорт

Марселино Тораль может сменить Луиса Энрике на посту главного тренера сборной Испании по футболу, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, Энрике покинет свой пост после окончания чемпионата мира в Катаре. Руководство федерации футбола Испании уже определилось с его преемником. Наиболее вероятным кандидатом является Марселино Тораль, который ранее тренировал «Севилью», «Валенсию», «Вильярреал» и «Атлетико» (Бильбао).

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Испании сыграет с командой Марокко.

Гандбол,Луис Энрике,
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