Тораль может сменить Энрике на посту главного тренера сборной Испании

Луис Энрике оставит тренерский мостик после чемпионата мира в Катаре.
Марселино Тораль может сменить Луиса Энрике на посту главного тренера сборной Испании по футболу, сообщают испанские СМИ.
По данным источника, Энрике покинет свой пост после окончания чемпионата мира в Катаре. Руководство федерации футбола Испании уже определилось с его преемником. Наиболее вероятным кандидатом является Марселино Тораль, который ранее тренировал «Севилью», «Валенсию», «Вильярреал» и «Атлетико» (Бильбао).
В 1/8 финала чемпионата мира сборная Испании сыграет с командой Марокко.