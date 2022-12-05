Тораль может сменить Энрике на посту главного тренера сборной Испании

По данным источника, Энрике покинет свой пост после окончания чемпионата мира в Катаре. Руководство федерации футбола Испании уже определилось с его преемником. Наиболее вероятным кандидатом является Марселино Тораль, который ранее тренировал «Севилью», «Валенсию», «Вильярреал» и «Атлетико» (Бильбао).