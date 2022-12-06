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1 час назад

Бускетс: судьба игры с Марокко определилась самым жестоким образом

Чемпионат.com

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс оценил вылет своей команды с чемпионата мира. Команда Луиса Энрике уступила национальной команде Марокко в серии пенальти.

Бускетс: судьба игры с Марокко определилась самым жестоким образом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Очень обидно. Марокканцы навязали силовой футбол и закрылись в обороне. Мы старались их измотать, искали свободные зоны, но не хватало удачи с последним пасом. Был шанс на последних секундах, но судьба противостояния определилась самым жестоким образом», — сказал Бускетс в эфире испанского телевидения.

Команда Луиса Энрике не реализовала ни одного удара в послематчевой серии пенальти. Пабло Сарабия бил первым. Его удар пришёлся на штангу ворот Боно. Затем вратарь марокканцев взял удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса.

Танец игроков сборной Испании:

Гандбол,Серхио Бускетс,Луис Энрике,
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