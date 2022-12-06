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53 минуты назад

Родри пожаловался на судейство в матче с Марокко

Евро-футбол.Ру

Полузащитник испанской сборной Родри Эрнандес пожаловался на судейство в первом тайме матча со сборной Марокко. Накануне североафриканцы обыграли испанцев в серии пенальти (3:0) и пробились в четвертьфинал мундиаля в Катаре.

Родри пожаловался на судейство в матче с Марокко
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Первый тайм был скандальным из-за количества штрафных, которые арбитр дал им. Мы должны смотреть на себя, и мы отдали все силы в игре. Но я подавлен, судейство было несправедливым по отношению к нам», - цитирует Родри COPE.

Теперь сборная Испании летит домой, а марокканцы ждут своего соперника в четвертьфинале мундиаля. С большой вероятностью это будет сборная Португалии, которая прямо сейчас громит сборную Швейцарии со счётом 3:0. Следите за ходом матча на портале Liveresult.ru, начался второй тайм.

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