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22 минуты назад

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после стадии 1/8 финала

Чемпионат.com

Вчера на ЧМ-2022 завершилась стадия 1/8 финала. Определилось восемь сильнейших сборных, через пару дней они сыграют в четвертьфиналах. Букмекеры обновили котировки на победителя мундиаля. Лучшие прогнозы на сегодня. Аналитики по-прежнему считают главным фаворитом сборную Бразилии. Поставить на команду Тите можно с коэффициентом 2.75. Бразильцы в 1/8 финала разобрались с Южной Кореей (4:1), теперь их ждёт матч с Хорватией. На команду Златко Далича предлагают коэффициент 42.00. Хорваты преодолели барьер 1/8 финала, обыграв в серии пенальти Японию. Шансы Франции оценили коэффициентом 5.00. Киллиан Мбаппе и компания победили Польшу (3:1) и теперь встретятся с Англией. Вероятность победы команды Гарета Саутгейта оценили коэффициентом 7.50. В 1/8 финала англичане победили Сенегал (3:0). На Аргентину можно поставить за 7.00. В 1/8 финала Лионель Месси сотоварищи одолели Австралию (2:1). Теперь на пути аргентинцев сборная Нидерландов, которая, в свою очередь, переиграла США (3:1). Поставить на оранжевых можно за 20.00. Вероятность успеха сборной Португалии оценили коэффициентом 7.50. Португальцы в 1/8 финала одержали самую крупную победу, не оставив камня на камне от Швейцарии (6:1). В четвертьфинале их ждёт сборная Марокко, которая смогла переиграть в серии пенальти Испанию. Шансы марокканцев выиграть ЧМ-2022 оценили коэффициентом 40.00. Четвертьфиналы ЧМ-2022 в Катаре пройдут 9-10 декабря.

Экспресс с коэффициентом 3.85. Криштиану Роналду хочет остаться в Европе и выступать за клуб из Лиги чемпионов. В сборной Франции хотят, чтобы Дешам остался главным тренером. Пикфорд – единственный вратарь чемпионата мира с тремя сухими матчами.

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