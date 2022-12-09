Регби и гандбол ворвались в спортивную действительность России

Гандбол и регби ворвались в спортивную действительность России. Такое мнение журналистам в пятницу высказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

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9 декабря ФГР подписала соглашение о сотрудничестве с Федерацией регби России (ФРР). В мероприятии приняли участие Шишкарев, председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев и генеральный директор - председатель правления ФРР Павел Федоров.

"Сегодня констатация того, что пойдет формализация двух ведущих федерацией, не считая популярных футбола и хоккея, - сказал Шишкарев. - Гандбол и регби стремительно ворвались в российскую действительность. Что касается нашего соглашения, мы делимся методиками, программами специалистов, тренеров, судейских

"Мы обновили соглашение, которое уже было подписано, - отметил Артемьев. - Наша задача с точки зрения популярности - стать третьим видом спорта по популярности в России после футбола и хоккея. Нам нужно стремиться пока к третьему месту, а потом, может быть, получится больше. Пока мы вместе в десятке, даже в шестерке, которая привлекает зрителей".

В ноябре Артемьев сообщил, что новый регбийный стадион будет построен в Филях на месте старой арены. 9 декабря ФРР и компания "ДелоСпорт" подписали соглашение о строительстве арены. Федоров сообщил, что проектные работы будут начаты в 2023 году, а строительство завершится в середине 2024 года. Генеральный директор строительной компании Василий Славин отметил, что арена будет рассчитана на приблизительно 500 мест, там будут предусмотрены помещения для команд, тренеров и магазина с атрибутикой.