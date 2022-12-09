ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Шишкарев заявил, что регби и гандбол ворвались в спортивную действительность России

ТАССиещё 2

Гандбол и регби ворвались в спортивную действительность России. Такое мнение журналистам в пятницу высказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Регби и гандбол ворвались в спортивную действительность России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

9 декабря ФГР подписала соглашение о сотрудничестве с Федерацией регби России (ФРР). В мероприятии приняли участие Шишкарев, председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев и генеральный директор - председатель правления ФРР Павел Федоров.

"Сегодня констатация того, что пойдет формализация двух ведущих федерацией, не считая популярных футбола и хоккея, - сказал Шишкарев. - Гандбол и регби стремительно ворвались в российскую действительность. Что касается нашего соглашения, мы делимся методиками, программами специалистов, тренеров, судейских

"Мы обновили соглашение, которое уже было подписано, - отметил Артемьев. - Наша задача с точки зрения популярности - стать третьим видом спорта по популярности в России после футбола и хоккея. Нам нужно стремиться пока к третьему месту, а потом, может быть, получится больше. Пока мы вместе в десятке, даже в шестерке, которая привлекает зрителей".

В ноябре Артемьев сообщил, что новый регбийный стадион будет построен в Филях на месте старой арены. 9 декабря ФРР и компания "ДелоСпорт" подписали соглашение о строительстве арены. Федоров сообщил, что проектные работы будут начаты в 2023 году, а строительство завершится в середине 2024 года. Генеральный директор строительной компании Василий Славин отметил, что арена будет рассчитана на приблизительно 500 мест, там будут предусмотрены помещения для команд, тренеров и магазина с атрибутикой.

Мероприятие посетили ветераны регбийного клуба "Фили", которые смогли высказать свои пожелания по строительству арены. После подписания соглашений они получили знаки отличия, медали "За достижения в развитии регби" получили Борис Ивашов, Игорь Шевцов и Леонид Виноградов.

Гандбол,Леонид Виноградов,Игорь Шевцов,Сергей Шишкарев,Павел Федоров,Игорь Артемьев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители