Игрок сборной Португалии раскритиковал судью после вылета с чемпионата мира

«90 минут сборная Марокко хотела остановить нашу игру фолами. Судья не давал желтые, не обращал внимания. Думаю, на Бруно был пенальти», — сказал Пепе. Он добавил, что у португальцев было все, чтобы стать чемпионами мира, но им не дали сыграть второй тайм. Пепе отметил, что нельзя было назначать на эту встречу аргентинского арбитра Факундо Тельо, и заявил, что Аргентина вероятнее всего выиграет турнир.