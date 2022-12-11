Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже

Парижская полиция пресекла беспорядки на Елисейских Полях после победы сборной Марокко над Португалией и выхода африканской команды в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает ТАСС.

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Болельщики сборной Марокко, которых собралось несколько десятков в центре Парижа, выпустили в направлении полицейских несколько фейерверков. Правоохранители в защитной экипировке применили гранаты со слезоточивым газом и начали задерживать фанатов.

По сообщениям СМИ, болельщики разбили витрины магазинов, а также устроили в городе несколько пожаров, празднуя историческую победу марокканцев.

Сборная Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 одержала победу над командой Португалии со счетом 1:0 и впервые в истории сыграет в полуфинале мирового первенства. Соперницей африканской команды в поединке за путевку в финал турнира станет сборная Франции. Игра пройдет 14 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

В другом полуфинале чемпионата мира 13 декабря сыграют команды Аргентины и Нидерландов.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».