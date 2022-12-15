Тренер сборной Франции прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира. Его слова приводит официальный сайт Международной федерации футбола.

«Просто не бывает, но мы испытываем радость. Мои игроки и команда вознаграждены за успех. В воскресенье мы поборемся за титул», — заявил тренер. Он призвал игроков и персонал команды насладиться моментом после победы в полуфинале.

14 декабря сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 и стала вторым финалистом турнира. Первый мяч на пятой минуте забил защитник Тео Эрнандес. Этот гол стал самым быстрым в полуфинале чемпионатов мира с 1958 года. На 79-й минуте ворота соперников поразил Рандаль Коло Муани.