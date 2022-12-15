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11 часов назад

Тренер сборной Франции прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира

Lenta.ruиещё 19

Тренер сборной Франции прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира. Его слова приводит официальный сайт Международной федерации футбола.

«Просто не бывает, но мы испытываем радость. Мои игроки и команда вознаграждены за успех. В воскресенье мы поборемся за титул», — заявил тренер. Он призвал игроков и персонал команды насладиться моментом после победы в полуфинале.

14 декабря сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 и стала вторым финалистом турнира. Первый мяч на пятой минуте забил защитник Тео Эрнандес. Этот гол стал самым быстрым в полуфинале чемпионатов мира с 1958 года. На 79-й минуте ворота соперников поразил Рандаль Коло Муани.

18 декабря в 18:00 по московскому времени французы сыграют в решающем матче с аргентинцами, которые со счетом 3:0 разгромили на стадии 1/2 финала хорватских футболистов. Сборная Франции является действующим чемпионом мира.

Гандбол,Тео Эрнандес,Дидье Дешам,
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