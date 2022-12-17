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2 часа назад

Леброн Джеймс высказался о финале ЧМ-2022

Чемпионат.comиещё 3

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре. Леброн не стал выбирать победителя. «Не хотел бы делать выбор в пользу кого-то. Во сколько игра? В семь утра? Окей, хорошо. Я хочу просто увидеть классный матч. Буду болеть за красивый футбол, как и весь остальной мир, независимо от того, поддерживаешь ты Францию или Аргентину. Уверен, нас ждёт отличный футбол, посмотрим», — приводит слова Леброна YouTube-канал NBA on Fire. В финале чемпионата мира, который пройдёт 18 декабря, сыграют сборные Франции и Аргентины. В полуфинале Аргентина разгромила национальную команду Хорватии со счётом 3:0, а Франция обыграла Марокко — 2:0.

Леброн Джеймс высказался о финале ЧМ-2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Гандбол,Джеймс Леброн,
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