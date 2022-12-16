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1 час назад

«Предсказать победителя ЧМ-2022 я не берусь, но склоняюсь чуть-чуть в сторону французов» — Радимов

Матч ТВиещё 9

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил в эфире «Матч ТВ», что у сборной Франции чуть больше шансов на победу в финальном матче чемпионата мира в Катаре против Аргентины. Финал ЧМ 2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 18:00 (мск). Прямую трансляцию финала смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. — Думаю, что шансы 50 на 50. В обеих командах есть лидеры, медийные личности. Обе команды заслуживают победу на турнире. Предсказать победителя я не берусь, но склоняюсь чуть чуть в сторону французов, — сказал Радимов в эфире программы «Оазис футбола» на телеканале «Матч ТВ». Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч». Чемпионат мира-2022. Финал. Аргентина - Франция

Около 14 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок во Франции во время финала ЧМ-2022
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Гандбол,Владислав Радимов,Зенит,
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