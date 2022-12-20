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2 часа назад

Король Марокко встретился с игроками сборной и их матерями во дворце в Рабате

Чемпионат.comиещё 4

Король Марокко Мухаммед VI встретился с футболистами национальной команды и их матерями. На приёме он вручил спортсменам государственные награды.

Напомним, после матча за третье место чемпионата мира — 2022, в котором сборная Марокко проиграла Хорватии со счётом 1:2. Марокко стало первой в истории командой из Африки, которая вышла в полуфинал чемпионата мира и приняла участие в матче за третье место. Ранее ни одна африканская сборная не проходила дальше стадии четвертьфинала. Предыдущие три четвертьфинала африканцы проиграли: Камерун в 1990 году, Сенегал в 2002 году и Гана в 2010 году.

Впервые с 1998 года африканская сборная стала победителем своей группы. Марокканцы заняли первую строчку в квартете с Бельгией, Хорватией и Канадой.

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