Король Марокко встретился с игроками сборной и их матерями во дворце в Рабате

Напомним, после матча за третье место чемпионата мира — 2022, в котором сборная Марокко проиграла Хорватии со счётом 1:2. Марокко стало первой в истории командой из Африки, которая вышла в полуфинал чемпионата мира и приняла участие в матче за третье место. Ранее ни одна африканская сборная не проходила дальше стадии четвертьфинала. Предыдущие три четвертьфинала африканцы проиграли: Камерун в 1990 году, Сенегал в 2002 году и Гана в 2010 году.