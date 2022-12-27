Пеле попрощался с родными из-за ухудшения состояния

Состояние Пеле ухудшается. В больнице он попрощался с родными и близкими. Как рассказал британский бизнесмен, акционер агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид, 82-летний король футбола медленно проигрывает битву с раком, передает РИА Новости.

Два года назад у Пеле диагностировали рак. В конце ноября его госпитализировали в клинику в Сан-Паулу. В минувший четверг состояние спортсмена ухудшилось.