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43 минуты назад

Кварацхелия сделал выбор между Месси и Роналду

Советский спортиещё 1

Грузинский хавбек отдал предпочтение португальскому форварду.

Кварацхелия сделал выбор между Месси и Роналду
Фото: Советский спортСоветский спорт

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не стал скрывать, что является поклонником Криштиану Роналду.

По словам футболиста, он старался брать пример с португальского бомбардира и отдает ему предпочтение в соперничестве с Лионелем Месси.

«Семерка» – мой любимый номер, так же как и у Роналду. Выбирать между ним и Месси – непростое дело. Тяжело играть на высоком уровне так долго.

Мой кумир – Роналду, но и за игрой Месси всегда приятно смотреть», – заявил грузинский вингер британским СМИ.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия привлек внимание многих топ-клубов Европы. Среди них – «Ливерпуль», «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

Гандбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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