Кварацхелия сделал выбор между Месси и Роналду

Грузинский хавбек отдал предпочтение португальскому форварду.

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не стал скрывать, что является поклонником Криштиану Роналду.

По словам футболиста, он старался брать пример с португальского бомбардира и отдает ему предпочтение в соперничестве с Лионелем Месси.

«Семерка» – мой любимый номер, так же как и у Роналду. Выбирать между ним и Месси – непростое дело. Тяжело играть на высоком уровне так долго.

Мой кумир – Роналду, но и за игрой Месси всегда приятно смотреть», – заявил грузинский вингер британским СМИ.