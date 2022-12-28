Мориясу остался главным тренером сборной Японии

Специалист будет работать с национальной командой до 2026 года.

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу продолжит работать с национальной командой страны до 2026 года, сообщается на официальном сайте Японской федерации футбола.

Мориясу возглавил сборную Японии после чемпионата мира в России в 2018 году. На первенстве в Катаре японцы вышли из группы, победив сборные Германии и Испании. В 1/8 финала в серии пенальти сборная уступила команде Хорватии.