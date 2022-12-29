Легендарный футболист Пеле умер после продолжительной борьбы с раком

Несколько лет назад футбольный мир скорбел по Йохану Круиффу. Позже – по Диего Марадоне. Масштаб новой потери всем, наверное, еще предстоит осознать: ушел из жизни король футбола, великий бразилец Пеле. Как уходила легенда Выдающийся футболист в последние годы боролся с онкологическим заболеванием. Увы, далеко не всем удается выйти победителем в борьбе с раком, тем более, если речь идет о пожилом человеке. А Пеле в возрасте 80 лет успешно перенес операцию по удалению опухоли в прямой кишке – к сожалению, это не означало, что он победил болезнь. С тех пор неоднократно появлялись сообщения о его госпитализациях. И даже после операции он проходил курсы химиотерапии. Тревожные новости об ухудшении состояния Пеле пришли аккурат перед ЧМ-2022 в Катаре: в конце ноября его госпитализировали с общим отеком тела, в больнице у него диагностировали сердечную недостаточность, а позже – еще и респираторную инфекцию. Легенда футбола оставался в сознании и не переставал через соцсети благодарить всех неравнодушных за поддержку. Во время чемпионата мира после матча 1/8 финала футболисты сборной Бразилии вынесли плакат с его изображением. Пеле самозабвенно следил за выступлениями "Селесао" в Катаре, даже несмотря на тяжелейший недуг. Сложно представить, насколько больно ему было принять вылет команды после поражения в четвертьфинале. Тем более, если была верна информация о том, что его организм перестал реагировать на химиотерапию и ему продолжали оказывать только паллиативную помощь. Дочери футболиста опровергли эти слухи, заявив, что их прославленный отец просто перенес коронавирус. Однако нельзя исключать, что их заявление было сделано лишь для того, чтобы немного успокоить общественность. И даже в такой ситуации великий игрок нашел в себе силы поддержать лидера сборной Бразилии Неймара, который спустя более чем 50 лет повторил рекорд Пеле – забил 77 мячей за национальную команду. Главные вехи карьеры Пеле Мог ли кто-то увидеть будущего короля в футбола в субтильном мальчишке, который в 1947 году начал выступать за детскую команду городка Трес-Корасойнс штата Минас-Жерайс? Как оказалось, да. Юный Эдсон Арантес до Насименто, сын футболиста Жуана Рамоса до Насименто, решил пойти по стопам отца, но неизвестно, как сложилась бы его судьба, не окажись спустя несколько лет тренером той детской команды экс-игрок сборной Бразилии Валдемар де Брито. Так вышло, что де Брито, проведший неплохую карьеру в Бразилии, остался в памяти миллионов болельщиков вовсе не благодаря достижениям на футбольном поле: его запомнили как первого профессионального тренера Пеле. Именно де Брито первым предсказал, что Пеле станет величайшим футболистом мира. Специалист организовал своему подопечному просмотр в "Сантосе", который игрок в июне 1956 успешно прошел, а уже три месяца спустя дебютировал за команду в официальном матче – на тот момент ему не исполнилось 16 лет. В марте 1957 года Пеле впервые получил вызов в сборную Бразилии. А еще год спустя уже 18-летний игрок поехал с командой на чемпионат мира в Швецию. Примечательно, что его первое появление на ЧМ в стартовом составе случилось в матче со сборной СССР – это была заключительная игра группового этапа, и бразильцы нанесли советским футболистам единственное поражение на этой стадии, выиграв 2:0. А уже в четвертьфинале Пеле забил победный мяч в ворота Уэльса (1:0). В полуфинале "селесао" покуражились над французами, победив 5:2, а юный уникум оформил хет-трик. С аналогичным счетом бразильцы выиграли и финал у шведов, в этом матче Пеле забил дважды и принес своей команде первый титул чемпиона мира. К слову, впервые чемпионат мира, проходивший в Европе, выиграла команда с другого континента. С тех пор великий Пеле становился чемпионом мира еще дважды – он привел бразильцев к победе в Чили (1962) и в Мексике (1970). Таким образом, он до сих пор остается единственным в истории футболистом, который выиграл три чемпионата мира в статусе игрока. В общей сложности бразилец провел за сборную 92 матча и забил за нее 77 мячей, последний из них – в 1971 году. И лишь сейчас, в 2022 году, этот рекорд был повторен, но не побит, Неймаром. Не менее выдающейся была и клубная карьера неподражаемого бразильца. Практически всю профессиональную карьеру он посвятил "Сантосу", лишь на закате футбольных лет на короткое время переехав в США, где недолго поиграл за "Нью-Йорк Космос". В составе "Сантоса" же он стал шестикратным чемпионом Бразилии, пятикратным обладателем Кубка, 10-кратным победителем Лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу), дважды поднимал над головой Кубок Либертадорес и столько же – Межконтинентальный кубок. Кроме того, Пеле выиграл уникальный трофей – Суперкубок межконтинентальных чемпионов, который разыгрывался лишь дважды, в 1968 и 1969 годах. Признание В течение многих лет после завершения карьеры Пеле получал новые и новые титулы. Так, Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим футболистом ХХ века. В 2014 году он получил почетный "Золотой мяч ФИФА". Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом ХХ столетия – и это при том, что бразилец ни разу не выступал на Олимпиадах. Заслуги короля футбола были признаны не только на спортивном уровне – в 1998 году он был посвящен в рыцари-командоры ордена Британской империи. История появления прозвища Существует множество версий, почему мир узнал Эдсона Арантеса до Насименто именно как Пеле. Сам футболист рассказывал, что этим прозвищем его наградил одноклассник – на что Пеле, кстати, обиделся. Он решил, что это оскорбление, так как слово не имело прямого значения в португальском языке. Но затем решил, что такое прозвище очень удобно писать и произносить на всех языках, поэтому быстро с ним свыкся. По другой версии, однокашники назвали так своего друга в честь его кумира, вратаря "Васко да Гамы" по фамилии Биле. Предполагается, что этот вариант устроил футболиста еще и потому, что на иврите это слово означает "чудо". Существовала также не очень популярная версия о том, что Пеле значило "мазила" - но едва ли такой вариант был близок к реальности.