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3 часа назад

Как Пеле был связан с Россией и СССР: матчи со сборной СССР, слова о ЧМ-2018, обращение к Владимиру Путину

Чемпионат.com

Предполагал, что россияне скорее выиграют ЧМ по футболу, чем бразильцы — по хоккею.

Как Пеле был связан с Россией и СССР: матчи со сборной СССР, слова о ЧМ-2018, обращение к Владимиру Путину
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ушёл из жизни легендарный бразильский футболист Пеле. Единственного трёхкратного чемпиона мира очень многое в жизни связывало с Россией. Он неоднократно был в Москве, играл со сборной СССР, встречался с президентом России Владимиром Путиным и часто позитивно высказывался о нашей национальной команде. Вспоминаем, что говорил Пеле о России и не только.

Как Пеле играл со сборной СССР

Король футбола всегда успешно встречался со сборной СССР. Первый раз Пеле сыграл с советской национальной командой на чемпионате мира — 1958. Тогда сборная Бразилии победила со счётом 2:0, а нападающий отметился результативной передачей (второй гол). В матче с СССР был его первый выход на поле на ЧМ-1958. Затем он забивал в каждой игре на турнире, а в финале сделал дубль в ворота Швеции, завоевав первый трофей чемпиона мира. Следующие два матча со сборной СССР Пеле сыграл в 1965 году. 4 июля Бразилия разгромила советскую команду в Москве в «Лужниках» (3:0), а Король футбола записал на свой счёт два гола и результативную передачу.

Что говорил Пеле о сборной России перед ЧМ-2018

Легендарный футболист пропустил чемпионат мира в России. Он не смог приехать из-за проблем со спиной. За несколько месяцев до турнира Пеле прибыл в Москву на жеребьёвку ЧМ-2018, но передвигался на инвалидной коляске. Однако Король футбола дал свой прогноз на турнир, который, кажется, воодушевил сборную России.

Перед ЧМ-2014 Пеле тоже оценивал перспективы сборной России. И говорил о перспективах своей страны в зимнем виде спорта: «Сейчас более вероятно, что Россия станет чемпионом мира по футболу, чем Бразилия – по хоккею. Наша страна специализируется на других видах спорта, не зимних. Баскетбол, например. Я действительно произносил эту фразу раньше, но это всё было в шутку».

Последние слова Пеле о России были сказаны летом по поводу ситуации на Украине. Король футбола обратился к президенту Владимиру Путину.

Гандбол,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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