Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
32 минуты назад

Стал известен новый главный тренер сборной Португалии

Lenta.ruиещё 2

Стал известен новый главный тренер сборной Португалии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Федерация футбола Португалии (FPF) назначила Роберто Мартинеса на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщается на сайте организации.

49-летний испанский специалист с 2014 по 2022 год работал со сборной Бельгии. Он привел команду к бронзе чемпионата мира 2018 года.

15 декабря стало известно, что главного тренера португальцев Фернанду Сантуша уволили после вылета команды в четвертьфинале мундиаля 2022 года в Катаре. FPF поблагодарила тренера за проделанную работу.

10 декабря Португалия не смогла выйти в полуфинал, проиграв Марокко. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Гандбол,Фернанду Сантуш,Роберто Мартинес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители