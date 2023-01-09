Стал известен новый главный тренер сборной Португалии

Федерация футбола Португалии (FPF) назначила Роберто Мартинеса на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщается на сайте организации.

49-летний испанский специалист с 2014 по 2022 год работал со сборной Бельгии. Он привел команду к бронзе чемпионата мира 2018 года.

15 декабря стало известно, что главного тренера португальцев Фернанду Сантуша уволили после вылета команды в четвертьфинале мундиаля 2022 года в Катаре. FPF поблагодарила тренера за проделанную работу.