«Это неприемлемо». Вяхирева о том, к чему не смогла привыкнуть в Норвегии

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, шестикратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд» Анна Вяхирева рассказала, к чему до сих пор не может привыкнуть в Норвегии.
«К тому, что у норвежцев горячий приём пищи исключительно на ужин. А на завтрак и обед спокойно ограничиваются сэндвичем. Для меня это неприемлемо. С супами тут тоже проблема. В ресторане, который специализируется на местной кухне, их практически не найти. Надо идти во французский или азиатский — либо дома варить. Я предпочитаю второй вариант», — приводит слова Вяхиревой «Быстрый центр».
Напомним, Вяхирева перешла в норвежский клуб в июле прошлого года. В ноябре норвежское издание TV2 включило Вяхиреву в топ-5 лучших гандболисток мира.