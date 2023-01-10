Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
10 января

«Для меня это неприемлемо». Вяхирева — о том, к чему так и не смогла привыкнуть в Норвегии

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, шестикратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд» Анна Вяхирева рассказала, к чему до сих пор не может привыкнуть в Норвегии.

«Это неприемлемо». Вяхирева о том, к чему не смогла привыкнуть в Норвегии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«К тому, что у норвежцев горячий приём пищи исключительно на ужин. А на завтрак и обед спокойно ограничиваются сэндвичем. Для меня это неприемлемо. С супами тут тоже проблема. В ресторане, который специализируется на местной кухне, их практически не найти. Надо идти во французский или азиатский — либо дома варить. Я предпочитаю второй вариант», — приводит слова Вяхиревой «Быстрый центр».

Напомним, Вяхирева перешла в норвежский клуб в июле прошлого года. В ноябре норвежское издание TV2 включило Вяхиреву в топ-5 лучших гандболисток мира.

Гандбол,Анна Вяхирева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители