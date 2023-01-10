«Это неприемлемо». Вяхирева о том, к чему не смогла привыкнуть в Норвегии

«К тому, что у норвежцев горячий приём пищи исключительно на ужин. А на завтрак и обед спокойно ограничиваются сэндвичем. Для меня это неприемлемо. С супами тут тоже проблема. В ресторане, который специализируется на местной кухне, их практически не найти. Надо идти во французский или азиатский — либо дома варить. Я предпочитаю второй вариант», — приводит слова Вяхиревой «Быстрый центр».