«Звезда» обыграла «Феникс» в матче женской гандбольной Суперлиги

Встреча, проходившая на «Чкалов Арене», завершилась в пользу гандболисток «Звезды» со счётом 30:27. Отметим, что капитан китайской команды Чжан Хайся, сломавшая нос в предыдущей игре, была в заявке команды, но на площадку не выходила.