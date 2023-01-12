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1 час назад

«Звезда» обыграла «Феникс» в матче женской гандбольной Суперлиги

Чемпионат.com

В единственной встрече игрового дня женского чемпионата России по гандболу звенигородская «Звезда» обыграла китайский «Феникс».

«Звезда» обыграла «Феникс» в матче женской гандбольной Суперлиги
Фото: www.zvezda-handball.ruwww.zvezda-handball.ru

Встреча, проходившая на «Чкалов Арене», завершилась в пользу гандболисток «Звезды» со счётом 30:27. Отметим, что капитан китайской команды Чжан Хайся, сломавшая нос в предыдущей игре, была в заявке команды, но на площадку не выходила.

По итогам матча «Звезда» до трёх очков сократила отставание от «Лады», которая идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице Суперлиги. «Феникс» занимает десятое место в турнирной таблице с 12 очками в запасе.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Предварительный этап

«Феникс» — «Звезда» — 27:30 (15:14) (Линь Яньцюнь, Чжоу Мэнсюэ — по 6; Н.Никитина — 7, Герасимова, Богдашева — по 5)

Гандбол,
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