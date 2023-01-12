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36 минут назад

Умерла победительница Олимпиады 1980 года по гандболу Валентина Лутаева

ТАСС

Олимпийская чемпионка 1980 года в составе сборной СССР гандболистка Валентина Лутаева умерла в возрасте 66 лет. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Умерла победительница Олимпиады 1980 года по гандболу Валентина Лутаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причины смерти не сообщаются.

"Выражаем соболезнования родным и друзьям Валентины Лутаевой. Вечная и светлая память выдающемуся человеку", - говорится в сообщении.

Лутаева родилась в городе Запорожье. Выступала на позиции вратаря. Лутаева играла за местные клубы ЗИИ и "Мотори". В 1980 году она стала олимпийской чемпионкой в составе сборной СССР, на финальном турнире провела все пять матчей. Спортсменка также является бронзовым призером чемпионата страны в 1977 году.

Гандбол,
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