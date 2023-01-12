Умерла победительница Олимпиады 1980 года по гандболу Валентина Лутаева

Олимпийская чемпионка 1980 года в составе сборной СССР гандболистка Валентина Лутаева умерла в возрасте 66 лет. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Лутаева родилась в городе Запорожье. Выступала на позиции вратаря. Лутаева играла за местные клубы ЗИИ и "Мотори". В 1980 году она стала олимпийской чемпионкой в составе сборной СССР, на финальном турнире провела все пять матчей. Спортсменка также является бронзовым призером чемпионата страны в 1977 году.