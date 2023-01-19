Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 18 января, турнирная таблица

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В среду, 18 января, стартовали матчи основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также прошли встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.