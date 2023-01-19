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1 час назад

Женскую сборную России по гандболу пригласили на международный турнир в Иране

Inc-News

Женская гандбольная сборная России может сыграть на международном турнире в Иране, куда нашу команду пригласил министр спорта арабской республики Сейед Хамид Седжади.

Женскую сборную России по гандболу пригласили на международный турнир в Иране
Фото: Inc-NewsInc-News

В рамках встречи с вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР), президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым и первым вице президентом ОКР Игорем Левитиным иранский чиновник заявил, что в условиях нынешних ограничений важно самим изыскивать возможности находить соперников.

Мужская сборная Ирана по гандболу в последнее время заметно прогрессирует, а вот у женщин успехи заметно скромнее.

«Женский гандбол пока развивается в Иране не так быстро, поэтому нам нужны сильные спарринг-партнеры – такие, как Россия», - пояснил иранский министра.

Да и для наших гандболисток в условиях санкций даже товарищеский турнир будет отличным вариантом. Участие в нем примут сборные из нескольких стран, включая республики с постсоветского пространства.

Гандбол,Игорь Левитин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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