Женскую сборную России по гандболу пригласили на международный турнир в Иране

Женская гандбольная сборная России может сыграть на международном турнире в Иране, куда нашу команду пригласил министр спорта арабской республики Сейед Хамид Седжади.

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В рамках встречи с вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР), президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым и первым вице президентом ОКР Игорем Левитиным иранский чиновник заявил, что в условиях нынешних ограничений важно самим изыскивать возможности находить соперников.

Мужская сборная Ирана по гандболу в последнее время заметно прогрессирует, а вот у женщин успехи заметно скромнее.

«Женский гандбол пока развивается в Иране не так быстро, поэтому нам нужны сильные спарринг-партнеры – такие, как Россия», - пояснил иранский министра.