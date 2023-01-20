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1 час назад

Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова госпитализирована в Москве

Российская Газета

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова госпитализирована в НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой в Москве.

Олимпийская чемпионка Бобровникова госпитализирована в Москве
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает Telegram-канал клуба "Ростов-Дон", за который выступает спортсменка, госпитализация была плановой. У 35-летней Бобровниковой диагностированы склеродермия и синдром Рейно.

Спортсменка пробудет в НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой в Москве две недели.

Бобровникова рассказала о том, что старается активно проводить время в больнице.

"Мое отделение находится на шестом этаже, хожу пешком, чтобы не сидеть на месте. Телевизор даже не включаю, буду проводить время за просмотром обучающих курсов", - сообщила она.

В составе сборной России Бобровникова стала олимпийской чемпионкой в 2016 году, а на Играх в Токио завоевала серебро.

Гандбол,Владлена Бобровникова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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