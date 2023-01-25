На мужском ЧМ по гандболу определилась первая полуфинальная пара

На чемпионате мира по гандболу среди мужских команд завершились два четвертьфинальных матча и определилась первая полуфинальная пара. В первом четвертьфинале датские гандболисты практически разгромили команду Венгрии со счётом 40:23.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Второй матч этой стадии соревнований получился куда более упорным. Только в дополнительное время команда Испании сумела обыграть сборную Норвегии со счётом 35:34. В итоге за выход в финал Дания сыграет с Испанией. Вторая полуфинальная пара определится сегодня, 25 января, позднее.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины Четвертьфинал

Дания – Венгрия – 40:23 (21:12).

Норвегия – Испания – 34:35 д.в. (13:12, 12:13)

Чемпионат мира по гандболу 2023 года среди мужчин проходит в Польше и Швеции с 11 по 29 января. 27 января состоятся полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом мира является Дания.