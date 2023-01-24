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25 минут назад

Гандболистки ЦСКА выиграли 23-й матч подряд в Суперлиге

Вечерняя Москва

Столичная женская гандбольная команда ЦСКА продолжила серию побед в Olimpbet Суперлиге 2022–23. В понедельник дружина Ольги Акопян разгромила идущую на третьем месте команду «Астраханочка» — 35:18. Это поражение для команды из Астрахани было первым за последние 15 матчей. Для ЦСКА эта победа стала 23 й подряд в текущем сезоне чемпионата.

Гандболистки ЦСКА выиграли 23-й матч подряд в Суперлиге
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Борьба на площадке длилась, по сути, только первые 15 минут. К середине первого тайма разница в счете была минимальной. А вот затем на площадке осталась только одна команда – ЦСКА, а «Астраханочка», как на послематчевой пресс-конференции заявил ее наставник Алексей Алексеев, была в роли пассивного статиста. Вторую половину первого тайма москвички провели очень уверенно, доведя свое преимущество до двузначного. Лишь восемь пропущенных мячей и 16 заброшенных.

Сценарий второй половины матча ничуть не изменился. ЦСКА действовал гораздо быстрее, заставляя соперников порой нарушать правила. Хозяева забивали после красивых комбинаций. В итоге армейские гандболистки одержали победу со счетом 35:18. Самой результативной стала Антонина Скоробогатченко, на счету которой шесть реализованных попыток из девяти. Тем не менее, лучшим игроком ЦСКА была признана капитан Карина Сабирова, реализовавшая 5 бросков. А вот правая полусредняя Антонина Скоробогатченко из рук заслуженного артиста РФ Андрея Мерзликина получила приз лучшему игроку 2022 года.

Следующий матч чемпионата гандболистки ЦСКА проведут в среду, 25 января. Соперником будет команда «Динамо-Синара» из Волгограда.

Гандбол,Ольга Акопян,Карина Сабирова,Антонина Скоробогатченко,Алексей Алексеев,Андрей Мерзликин,
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