Российская гандболистка признана MVP 12-го тура Лиги чемпионов

Россиянка забросила девять мячей, а её команда победила 42:31.

Дмитриева является олимпийской чемпионкой 2016 года в составе сборной России, обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Токио, серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года. Гандболистка выступает за «Крим» с 2022 года. Ранее она защищала цвета московского ЦСКА, тольяттинской «Лады» и волгоградского «Динамо».