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1 час назад

Сборная Дании установила рекордную беспроигрышую серию на ЧМ по гандболу

Чемпионат.com

Сборная Дании по гандболу установила рекордную беспроигрышную серию на чемпионатах мира, одержав победу во вчерашнем четвертьфинальном матче против команды Венгрии. Игра завершилась со счётом 40:23.

Сборная Дании установила рекордную беспроигрышую серию на ЧМ по гандболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч со сборной Венгрии продлил беспроигрышую серию Дании до 26 матчей. Являясь чемпионами двух последних розыгрышей, датчане не проигрывают в матчах чемпионата мира с 2019 года.

Этот результат позволил датской команде стать абсолютным рекордсменом и превзойти сборную Франции, чья беспроигрышная серия на чемпионатах мира насчитывала 25 матчей и длилась с 2015 по 2019 год.

Стоит также отметить, что в игре против венгров датским гандболистам покорилось еще одно достижение. Победа с разницей в 17 мячей стала рекордом, как самый крупный разгром в матчах плей-офф на Чемпионатах мира по гандболу.

Гандбол,
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