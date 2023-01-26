Сборная Дании установила рекордную беспроигрышую серию на ЧМ по гандболу

Сборная Дании по гандболу установила рекордную беспроигрышную серию на чемпионатах мира, одержав победу во вчерашнем четвертьфинальном матче против команды Венгрии. Игра завершилась со счётом 40:23.

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Матч со сборной Венгрии продлил беспроигрышую серию Дании до 26 матчей. Являясь чемпионами двух последних розыгрышей, датчане не проигрывают в матчах чемпионата мира с 2019 года.

Этот результат позволил датской команде стать абсолютным рекордсменом и превзойти сборную Франции, чья беспроигрышная серия на чемпионатах мира насчитывала 25 матчей и длилась с 2015 по 2019 год.