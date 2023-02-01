Сергей Шишкарёв избран председателем Высшего Совета Федерации гандбола РФ

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР), сегодня в Москве прошла внеочередная конференция. Делегаты конференции утвердили изменения в устав организации. Среди них – изменения наименований органов управления. Коллегиальным руководящим органом федерации стал Высший Совет ФГР, а высшим должностным лицом теперь является Председатель Высшего Совета ФГР. Конференция единогласно утвердила на этой должности Сергея Шишкарёва. Также опубликован состав Высшего Совета ФГР.