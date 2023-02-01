Шишкарёв назвал ряд стран, которые ждут возвращения РФ на международную арену

Глава Немецкой ассоциации гандбола Андреас Михельманн — мой друг, активный сторонник нашего участия в турнирах. Мы к нему приезжали, он — к нам. Написал ему вчера тёплое сообщение с благодарностями за его слова. Многие понимают, что без России соревнования неполноценные. Чемпион таких турниров — квази-чемпион. Нас поддерживают Испания, Венгрия, Франция, балканские страны. Не все могут открыто говорить, но на уровне личного общения это чувствуется. Кто против, говорить не буду. Думаю, это те, кого мы дважды обыгрывали в полуфинале Олимпиады», — передаёт слова главы ФГР «РИА Новости Спорт».