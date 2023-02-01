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6 часов назад

Президент Федерации гандбола России назвал страны, желающие возвращения россиян на турниры

Чемпионат.com

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв назвал ряд стран, которые ждут возвращения российский команд на международную арену.

Шишкарёв назвал ряд стран, которые ждут возвращения РФ на международную арену
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я за то, чтобы доказывать свою состоятельность на площадке. Спорт — это мир. Важны флаг, гимн, герб, но гораздо важнее — выиграть, а не поучаствовать. От этого золото не потускнеет. Когда вся страна будет приветствовать победителей, никто не вспомнит, какая была нашивка. Когда с дивана начинают критиковать… Надо помнить, что век спортсмена короток. Надо дать им возможность зарабатывать медали на международных турнирах.

Глава Немецкой ассоциации гандбола Андреас Михельманн — мой друг, активный сторонник нашего участия в турнирах. Мы к нему приезжали, он — к нам. Написал ему вчера тёплое сообщение с благодарностями за его слова. Многие понимают, что без России соревнования неполноценные. Чемпион таких турниров — квази-чемпион. Нас поддерживают Испания, Венгрия, Франция, балканские страны. Не все могут открыто говорить, но на уровне личного общения это чувствуется. Кто против, говорить не буду. Думаю, это те, кого мы дважды обыгрывали в полуфинале Олимпиады», — передаёт слова главы ФГР «РИА Новости Спорт».

Гандбол,Сергей Шишкарев,
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