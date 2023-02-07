Игрок сборной России отказал клубу из Саудовской Аравии

«У Оздоева трое детей. Он летал смотреть город, стадион. Это был не Эр-Рияд. Оказалось, что в этом городе нет интернациональной школы. А хотелось, чтобы дети и супруга были рядом. В общем, не самые комфортные условия для семьи.



Предлагали больше, чем в «Зените». Я даже удивился. Там серьезные деньги давали, не каждый бы смог отказаться. Но Магомед уверенно принял решение — отдал приоритет семье», — приводит слова Гаргаева «Рейтинг букмекеров».