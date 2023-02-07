Игрок сборной России отказал клубу из Саудовской Аравии

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал, как его клиент отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии.
«У Оздоева трое детей. Он летал смотреть город, стадион. Это был не Эр-Рияд. Оказалось, что в этом городе нет интернациональной школы. А хотелось, чтобы дети и супруга были рядом. В общем, не самые комфортные условия для семьи.
Предлагали больше, чем в «Зените». Я даже удивился. Там серьезные деньги давали, не каждый бы смог отказаться. Но Магомед уверенно принял решение — отдал приоритет семье», — приводит слова Гаргаева «Рейтинг букмекеров».
Также он добавил, что Оздоев и после 35 лет может отправиться в Саудовскую Аравию.
Напомним, летом прошлого года у 29-летнего Оздоева закончился контракт с петербургским «Зенитом», после чего игрок стал свободным агентом. Полузащитник выступал за клуб с берегов Невы с февраля 2018 года. За это время он сыграл в 116 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.
С 2014 года полузащитник вызывается в сборную России. Всего на счету Оздоева более 30 матчей за национальную команду.