Гандболистки из России, Белоруссии и Китая сыграют на Кубке дружбы в Москве

Две женские сборные России по гандболу, а также команда Белоруссии и клуб "Феникс", собранный из китайских игроков, примут участие в Олимпбет - Кубке дружбы в Москве. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

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Кубок дружбы пройдет с 1 по 3 марта в Москве на волейбольной арене "Динамо". Команды сыграют по одному матчу друг с другом.