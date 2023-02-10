Гандболистки из России, Белоруссии и Китая сыграют на Кубке дружбы в Москве

Две женские сборные России по гандболу, а также команда Белоруссии и клуб "Феникс", собранный из китайских игроков, примут участие в Олимпбет - Кубке дружбы в Москве. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Кубок дружбы пройдет с 1 по 3 марта в Москве на волейбольной арене "Динамо". Команды сыграют по одному матчу друг с другом.
Турнир пройдет во второй раз. В 2022 году в нем приняли участие женские сборные России и Белоруссии, молодежная российская команда и клуб "Голдхэнд Юнайтед", представляющий Китай. Победу на турнире одержала женская сборная России.