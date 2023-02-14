Капитан сборной Турции по гандболу погиб под завалами

«Мы глубоко опечалены тем, что капитан национальной мужской сборной по гандболу и национальной сборной по пляжному гандболу Джемаль Кютахья и его 5-летний сын Чинар Кютахья, которые оставались под завалами в доме, где они жили, скончались.