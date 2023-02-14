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17 минут назад

Капитан сборной Турции по гандболу погиб под завалами

Чемпионат.com

Капитан сборной Турции по гандболу Джемаль Кютахья и его 5-летний сын Чинар Кютахья найдены мёртвыми в результате разбора завалов в городе Кахраманмараш.

Капитан сборной Турции по гандболу погиб под завалами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы глубоко опечалены тем, что капитан национальной мужской сборной по гандболу и национальной сборной по пляжному гандболу Джемаль Кютахья и его 5-летний сын Чинар Кютахья, которые оставались под завалами в доме, где они жили, скончались.

Турецкая федерация гандбола всегда будет хранить память о человеке, который представлял нашу страну на самом высоком уровне в качестве капитана нашей сборной. Выражаем наши соболезнования всем скорбящим родственникам.

Жена покойного Джемаля Кютахья, находящаяся на четвёртом месяце беременности, Пелин Кютахья и свекровь Нуртен Мутлу, которые оказались под теми же завалами, до сих пор не найдены», — говорится в заявлении Турецкой федерации гандбола.

Гандбол,
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