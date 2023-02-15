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1 час назад

«Финал четырех» женского Кубка России по гандболу пройдет в Тольятти

Матч ТВ

«Финал четырех» женского Кубка России по гандболу состоится в Тольятти, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

«Финал четырех» женского Кубка России по гандболу пройдет в Тольятти
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Заявка тольяттинской «Лады» была поддержана членами высшего совета ФГР. Также на проведение турнира претендовали московский ЦСКА и «Ростов Дон».

В решающих играх Кубка России примут участие «Лада», ЦСКА, «Ростов Дон» и подмосковная «Звезда». «Финал четырех» пройдет 28–29 апреля в ледовом дворце «Лада Арена», вместимость которого составляет 6,2 тысячи зрителей.

Матчи женского Кубка России смотрите в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Гандбол,
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