Первый состав женской сборной России выиграл Кубок дружбы по гандболу

Первый состав женской сборной России по гандболу со счетом 35:21 обыграл второй состав российской команды в матче третьего тура Олимпбет - Кубка дружбы. Встреча прошла в пятницу.

Фото: Пресс-служба ФГР Пресс-служба ФГР

Первый состав сборной России одержал три победы в трех турах и стал победителем Кубка дружбы, у второго состава после трех туров две победы и одно поражение. Третье место заняла сборная Белоруссии (одна победа, два поражения), обыгравшая в пятницу со счетом 32:22 китайский "Феникс" (три поражения).

Кубок дружбы проходил в Москве с 1 по 3 марта. Соревнования проходили по круговой системе, все встречи состоялись на волейбольной арене "Динамо".

Турнир прошел во второй раз, в 2022 году в нем приняли участие женские сборные России и Белоруссии, молодежная российская сборная и клуб "Голдхэнд Юнайтед" из Китая. Победу на турнире одержала сборная России.