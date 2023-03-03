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1 час назад

Первый состав женской сборной России выиграл Кубок дружбы по гандболу

ТАССиещё 2

Первый состав женской сборной России по гандболу со счетом 35:21 обыграл второй состав российской команды в матче третьего тура Олимпбет - Кубка дружбы. Встреча прошла в пятницу.

Первый состав женской сборной России выиграл Кубок дружбы по гандболу
Фото: Пресс-служба ФГРПресс-служба ФГР

Первый состав сборной России одержал три победы в трех турах и стал победителем Кубка дружбы, у второго состава после трех туров две победы и одно поражение. Третье место заняла сборная Белоруссии (одна победа, два поражения), обыгравшая в пятницу со счетом 32:22 китайский "Феникс" (три поражения).

Кубок дружбы проходил в Москве с 1 по 3 марта. Соревнования проходили по круговой системе, все встречи состоялись на волейбольной арене "Динамо".

Турнир прошел во второй раз, в 2022 году в нем приняли участие женские сборные России и Белоруссии, молодежная российская сборная и клуб "Голдхэнд Юнайтед" из Китая. Победу на турнире одержала сборная России.

28 февраля 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Гандбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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