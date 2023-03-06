ЦСКА продлил контракты с тремя гандболистками

«Для меня ЦСКА — это не просто команда. Это моя семья, моя жизнь, и я невероятно рада защищать цвета гандбольного клуба ЦСКА! В нашей команде созданы идеальные условия для каждого игрока, я очень ценю все, что делает наше руководство. Здесь прекрасный медицинский штаб, отличные тренеры, и, самое главное, очень дружный коллектив! Ну и, конечно же, у нас замечательные болельщики, поддержка которых всегда вдохновляет на новые свершения! Я верю, что впереди у нас ещё много побед и достижений», — прокомментировала продление соглашения Екатерина.