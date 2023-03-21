Защитник сборной России Артем Макарчук покинул расположение национальной команды из-за вирусной инфекции

Защитник сборной России Артем Макарчук не примет участия в мартовских матчах национальной команды из-за вирусной инфекции. – В связи вирусной инфекцией по согласованию с медицинским штабом ФК "Сочи" принято решение отпустить игрока в расположение клуба, - приводит слова старшего врача сборной России Владимира Хайтина официальный сайт РФС .

27-летний Артем Макарчук дебютировал за сборную России при Валерии Карпине в сентябре 2022 года. Защитник сыграл за национальную команду три товарищеских матча. Футболист "Сочи" был вызван в сборную России на встречи с Ираном и Ираком в марте, однако не сможет помочь команде и отправиться в расположение своего клуба.