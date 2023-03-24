"Матч ТВ": состояние Костомарова не изменилось, новых ампутаций не было

По информации источника «Матч ТВ», в состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова изменений не наблюдается. В четверг «МК» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что Костомарову ампутировали пальцы левой руки. Это было необходимо, чтобы прекратить начавшийся в руке процесс гангрены. По сообщению источника, если процесс пойдет дальше, то Костомарова будут в срочном порядке готовить к ампутации всей левой кисти. Источник «Матч ТВ» эту информацию не подтверждает. — Ни позитивных, ни негативных изменений в состоянии Романа нет, — заявил источник. Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл Олимпийские игры 2006 в Турине в танцах на льду. Также спортсмены являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трехкратными победителями чемпионатов Европы (2004, 2005, 2006).