Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Ни позитивных, ни негативных изменений в состоянии Костомарова нет, сообщил источник

Матч ТВиещё 1

По информации источника «Матч ТВ», в состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова изменений не наблюдается. В четверг «МК» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что Костомарову ампутировали пальцы левой руки. Это было необходимо, чтобы прекратить начавшийся в руке процесс гангрены. По сообщению источника, если процесс пойдет дальше, то Костомарова будут в срочном порядке готовить к ампутации всей левой кисти. Источник «Матч ТВ» эту информацию не подтверждает. — Ни позитивных, ни негативных изменений в состоянии Романа нет, — заявил источник. Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл Олимпийские игры 2006 в Турине в танцах на льду. Также спортсмены являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трехкратными победителями чемпионатов Европы (2004, 2005, 2006).

"Матч ТВ": состояние Костомарова не изменилось, новых ампутаций не было
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Гандбол,Роман Костомаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий