Черногория попробует одержать первую в истории победу над Сербией: что смотреть в понедельник в отборе Евро-2024

В понедельник пройдут очередные матчи отборочного турнира Евро-2024.
Группа В
Ирландия - Франция, Нидерланды - Гибралтар. Начало матчей 21:45 (трансляция Окко-Спорт).
Интрига заключается в том, сумеет ли команда Ирландии на домашней арене остановить французскую машину, которая в стартовом матче "переехала" сборную Нидерландов - 4:0. А атакующий дуэт Килиан Мбаппе - Антуан Гризманн отметился тремя забитыми мячами.
Для Ирландии крайне важно набрать хотя бы одно очко в матче против фаворита группы. Это поможет команде Стивена Кенни сохранить шансы на второе место в группе, бороться за которое придется с Нидерландами. Последняя победа ирландцев над французами датируется 1981-м годом…
Нидерландские футболисты после взбучки от Франции дома примут Гибралтар и постараются забить как можно больше голов в ворота соперника.
Группа E
Польша - Албания, Молдавия - Чехия. Начало матчей 21:45 (трансляция Окко-Спорт).
Польша с Робертом Левандовским на старте отборочного турнира была бита чехами - 1:3. Теперь команде Фернанду Сантуша, которая была явным фаворитом группы, предстоит встреча с упорными албанцами. И любой результат кроме победы для польской команды станет очередным разочарованием. Албанцы проводят свой первый матч в отборе Евро-2024.
На стороне поляков статистика - из восьми официальных матчей в шести они выиграли, дважды сыграв вничью.
Чехи попытаются развить свой успех в гостевом матче против Молдавии. Ранее обе встречи между этими командами завершились победой команды Чехии с общим счетом 7:0.
Группа F
Швеция - Азербайджан, Австрия - Эстония. Начало матчей 21:45 (трансляция Окко-Спорт).
В первом туре Швеции не помог даже ветеран команды Златан Ибрагимович. Скандинавы были биты на своем поле Бельгией, которую возглавляет Доменико Тедеско, со счетом 0:3. Такой старт вряд ли входил в планы Ибрагимовича и партнеров. Так что теперь от команды ждут только победы.
Команды встречались в 2001 году в отборе ЧМ-2022. Тогда оба матча выиграли шведы, а один из четырех мячей в воротах Азербайджана побывал после удара Ибрагимовича. Сумеет ли он повторить успех почти 22 года спустя?
Австрия, имеющая в своем активе три очка, примет дома Эстонию. Фаворит тут очевиден.
Группа G
Черногория - Сербия, Венгрия - Болгария. Начало матчей 21:45 (трансляция Окко-Спорт).
В этой группе, по все видимости, пройдет центральный матч дня. Черногория дома принимает Сербию. Обе команды начали отборочный турнир с побед, но черногорцы на уровне официальных матчей сербов пока еще не обыгрывала.
Венгрия также может рассчитывать на борьбу за выход из группы. Для этого в дебютном матче отбора Евро-2024 нужно побеждать Болгарию, которая уже давно перестала считаться серьезным соперником.