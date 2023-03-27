Черногория попробует одержать первую в истории победу над Сербией: что смотреть в понедельник в отборе Евро-2024

В понедельник пройдут очередные матчи отборочного турнира Евро-2024.

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Группа В

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Ирландия - Франция, Нидерланды - Гибралтар. Начало матчей 21:45 (трансляция Окко-Спорт).

Интрига заключается в том, сумеет ли команда Ирландии на домашней арене остановить французскую машину, которая в стартовом матче "переехала" сборную Нидерландов - 4:0. А атакующий дуэт Килиан Мбаппе - Антуан Гризманн отметился тремя забитыми мячами.

Для Ирландии крайне важно набрать хотя бы одно очко в матче против фаворита группы. Это поможет команде Стивена Кенни сохранить шансы на второе место в группе, бороться за которое придется с Нидерландами. Последняя победа ирландцев над французами датируется 1981-м годом…

Нидерландские футболисты после взбучки от Франции дома примут Гибралтар и постараются забить как можно больше голов в ворота соперника.

Группа E

Польша - Албания, Молдавия - Чехия. Начало матчей 21:45 (трансляция Окко-Спорт).

Польша с Робертом Левандовским на старте отборочного турнира была бита чехами - 1:3. Теперь команде Фернанду Сантуша, которая была явным фаворитом группы, предстоит встреча с упорными албанцами. И любой результат кроме победы для польской команды станет очередным разочарованием. Албанцы проводят свой первый матч в отборе Евро-2024.

На стороне поляков статистика - из восьми официальных матчей в шести они выиграли, дважды сыграв вничью.

Чехи попытаются развить свой успех в гостевом матче против Молдавии. Ранее обе встречи между этими командами завершились победой команды Чехии с общим счетом 7:0.

Группа F

Швеция - Азербайджан, Австрия - Эстония. Начало матчей 21:45 (трансляция Окко-Спорт).

В первом туре Швеции не помог даже ветеран команды Златан Ибрагимович. Скандинавы были биты на своем поле Бельгией, которую возглавляет Доменико Тедеско, со счетом 0:3. Такой старт вряд ли входил в планы Ибрагимовича и партнеров. Так что теперь от команды ждут только победы.

Команды встречались в 2001 году в отборе ЧМ-2022. Тогда оба матча выиграли шведы, а один из четырех мячей в воротах Азербайджана побывал после удара Ибрагимовича. Сумеет ли он повторить успех почти 22 года спустя?

Австрия, имеющая в своем активе три очка, примет дома Эстонию. Фаворит тут очевиден.

Группа G

Черногория - Сербия, Венгрия - Болгария. Начало матчей 21:45 (трансляция Окко-Спорт).

В этой группе, по все видимости, пройдет центральный матч дня. Черногория дома принимает Сербию. Обе команды начали отборочный турнир с побед, но черногорцы на уровне официальных матчей сербов пока еще не обыгрывала.