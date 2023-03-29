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1 час назад

Международная федерация гандбола сохранит недопуск россиян, несмотря на рекомендации МОК

ТАСС

Международная федерация гандбола (IHF) сохранит отстранение российских спортсменов. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе IHF.

Международная федерация гандбола сохранит недопуск россиян
Фото: ТАССТАСС

"IHF сохранит свою позицию, основываясь на рекомендации МОК. Мы будем следить за ситуацией, тесно консультируясь с МОК, и реагировать соответствующим образом", - сказал собеседник агентства.

МОК 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. 28 марта 2023 года президент комитета Томас Бах после заседания исполкома МОК выступил с новыми рекомендациями: запретить россиянам и белорусам участие в командных видах спорта, а также не допускать тех спортсменов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности двух стран. Остальные спортсмены, по словам Баха, могут быть допущены к соревнованиям при выполнении нескольких условий и только в нейтральном статусе. Все заявления Баха носят рекомендательный характер - окончательное решение должны принимать международные спортивные федерации.

IHF отстранила российские команды от соревнований в 2022 году.

Гандбол,Томас Бах,
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