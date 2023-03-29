Международная федерация гандбола сохранит недопуск россиян

МОК 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. 28 марта 2023 года президент комитета Томас Бах после заседания исполкома МОК выступил с новыми рекомендациями: запретить россиянам и белорусам участие в командных видах спорта, а также не допускать тех спортсменов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности двух стран. Остальные спортсмены, по словам Баха, могут быть допущены к соревнованиям при выполнении нескольких условий и только в нейтральном статусе. Все заявления Баха носят рекомендательный характер - окончательное решение должны принимать международные спортивные федерации.