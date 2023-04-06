Просвирнова сообщила, что Союз конькобежцев России одобрил ее переход в Данию

Призер чемпионатов мира по шорт треку Софья Просвирнова в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» сообщила, что Союз конькобежцев России одобрил ее переход в Данию. Ранее 25 летняя спортсменка объявила о намерении сменить спортивное гражданство и в будущем выступать за сборную Дании. После Олимпийских игр в Пекине Просвирнова вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа. 4 апреля Просвирнова заявила «Матч ТВ», что датская федерация уже одобрила ее переход, спортсменка ждет решения Союза конькобежцев России. — Как вы пришли к этому решению? Насколько оно тяжело? Вы пытались уговорить мужа самого переехать? — Это решение очень тяжелое. Я даже никогда не рассматривала смену спортивного гражданства. Изучали несколько вариантов. Рассматривался вариант с тренировками за границей и выступлением дома. Но это было невозможно. Виктор мог тренироваться в России, но ему также запретила его федерация. И этот вариант отпал. — Почему вы не могли тренироваться там, а выступать за Россию? — Не то чтобы мне запрещали. Но у нас очень большая поддержка от государства. И по правилам спортсмены сборных России не могут тренироваться за рубежом, а выступать за Россию. Тогда бы я не могла рассчитывать на финансовую помощь от государства. И мне не на что было бы жить. — Вы уже на связи с датской федерацией? Хейтеры там есть какие то? — Я уже в Дании. Тренировочный процесс — больше вне льда. Потом присоединимся к команде, скорее всего, в США. Всегда будут такие люди, которые недовольны. Меня это никак не задевает, не обижает. — Не боятся в датской федерации брать на себя такие решения? — Там почти сразу одобрили нашу просьбу. И в Дании, и везде будут люди, которые будут опасаться нашего решения. Но, надеюсь, что они не будут нам мешать. — Есть уверенность, что вы будете выступать за Данию? — Да, одобрено такое выступление с нашей и их стороны. Будем ждать решения от международной федерации, — рассказала Просвирнова в эфире «Матч ТВ». Просвирнова — пятикратная чемпионка Европы, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, победительница Универсиады 2019.