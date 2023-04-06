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59 минут назад

Стали известны полуфинальные пары «Финала четырех» Кубка России по гандболу

Матч ТВ

По итогам жеребьевки определились полуфинальные пары мужского Кубка России по гандболу, сообщает пресс служба Федерации гандбола России (ФГР).

Стали известны полуфинальные пары «Финала четырех» Кубка России по гандболу
Фото: матч твматч тв

В полуфиналах сыграют: Зенит» (Санкт Петербург) — «Пермские медведи» (Пермь) и ЦСКА — «Чеховские медведи» (Чехов). Встречи пройдут 30 апреля. Финал и матч за третье место состоятся 1 мая.

В 2023 году «Финал четырех» примет волейбольная арена «Динамо» в Москве.

Федеральный канал «Матч ТВ» ведет прямые трансляции гандбольного турнира SEHA — Gazprom League, матчи доступны также на тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Гандбол,Динамо,Газпром,
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