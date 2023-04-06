Стали известны полуфинальные пары «Финала четырех» Кубка России по гандболу

По итогам жеребьевки определились полуфинальные пары мужского Кубка России по гандболу, сообщает пресс служба Федерации гандбола России (ФГР).

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В полуфиналах сыграют: Зенит» (Санкт Петербург) — «Пермские медведи» (Пермь) и ЦСКА — «Чеховские медведи» (Чехов). Встречи пройдут 30 апреля. Финал и матч за третье место состоятся 1 мая.

В 2023 году «Финал четырех» примет волейбольная арена «Динамо» в Москве.