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30 минут назад

Определено время начала матчей «Финала четырех» женского Кубка России по гандболу

Матч ТВ

Стало известно время начала игр женского OLIMPBET «Финала четырех» Кубка России, сообщает пресс служба Федерации гандбола России.

Определено время начала матчей «Финала четырех» женского Кубка России по гандболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Полуфинальные матчи пройдут в Тольятти 28 апреля. Матч ЦСКА — «Ростов Дон» начнется в 15.00 (мск), встреча «Лада» — «Звезда» — в 18.00 (мск).

29 апреля состоятся финал и матч за третье место. Встреча за бронзу начнется в 13.30 (мск), финальная игра должна начаться в 16.30 (мск).

Прямые трансляции матчей смотрите на телеканалах холдинга «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Гандбол,
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