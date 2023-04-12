Определено время начала матчей «Финала четырех» женского Кубка России по гандболу

Стало известно время начала игр женского OLIMPBET «Финала четырех» Кубка России, сообщает пресс служба Федерации гандбола России.

Полуфинальные матчи пройдут в Тольятти 28 апреля. Матч ЦСКА — «Ростов Дон» начнется в 15.00 (мск), встреча «Лада» — «Звезда» — в 18.00 (мск).

29 апреля состоятся финал и матч за третье место. Встреча за бронзу начнется в 13.30 (мск), финальная игра должна начаться в 16.30 (мск).