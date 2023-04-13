Гандболистка Дмитриева перешла в словенский «Крим»

Гандболистка Дмитриева расторгла контракт с ЦСКА и перешла в словенский «Крим»
Разыгрывающая сборной России по гандболу Дарья Дмитриева покинула ЦСКА и стала игроком словенского «Крима» на постоянной основе, сообщает пресс-служба московского клуба.
Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Договор 27-летней россиянки с «Кримом» рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год. В сезоне 2022/23 Дмитриева выступала за словенскую команду на правах аренды.
— Хочу поблагодарить ЦСКА за то, что дали мне возможность быть игроком впервые появившегося клуба в столице нашей страны. В 2019 году я представляла, что команда может достичь многого. Так и случилось, мы прошли большой путь вместе с девчонками, руководством и нашими верными болельщиками! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто относится к гандбольной команде ЦСКА.
Счастлива, что удалось играть за такой классный клуб, горжусь тем, что мы добились за эти годы. И поддержка, которая всегда преследовала нашу команду с трибун, навсегда останется в моем сердце! Надеюсь, у меня еще появится возможность вернуться, — сказала Дмитриева.
Дмитриева — олимпийская чемпионка, серебряный призер Игр в Токио, вице-чемпионка Европы. За «красно-синих» гандболистка играла с 2019 года, ранее она представляла тольяттинскую «Ладу» и волгоградское «Динамо».