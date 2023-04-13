Гандболистка Дмитриева перешла в словенский «Крим»

— Хочу поблагодарить ЦСКА за то, что дали мне возможность быть игроком впервые появившегося клуба в столице нашей страны. В 2019 году я представляла, что команда может достичь многого. Так и случилось, мы прошли большой путь вместе с девчонками, руководством и нашими верными болельщиками! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто относится к гандбольной команде ЦСКА.



Счастлива, что удалось играть за такой классный клуб, горжусь тем, что мы добились за эти годы. И поддержка, которая всегда преследовала нашу команду с трибун, навсегда останется в моем сердце! Надеюсь, у меня еще появится возможность вернуться, — сказала Дмитриева.