Дмитриева расторгала контракт с ЦСКА и перешла в словенский «Крим»

Российская гандболистка Дарья Дмитриева перешла в словенский клуб «Крим».

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В текущем сезоне олимпийская чемпионка выступала за «Крим» на правах аренды.

«Контракт с ЦСКА был расторгнут по соглашению сторон. Трудовой контракт с «Кримом» рассчитан на один сезон с функцией продления еще на год», – сообщили в телеграм-канале армейцев.

«Я хочу поблагодарить ЦСКА за то, что дали мне возможность быть игроком нового клуба в столице нашей страны. В 2019 году я представляла, что команда может достичь многого. Так и случилось, мы прошли большой путь вместе с девчонками, руководством и, конечно же, нашими верными болельщиками!