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15 минут назад

Названа причина смерти гандболистки Виктории Дивак

Елена Прошина

Озвучена причина смерти 29-летней гандболистки Виктории Дивак. Об этом сообщает «Блокнот Астрахань».

Названа причина смерти гандболистки Виктории Дивак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее появилась информация о смерти разыгрывающей гандбольного клуба «Астраханочка» Виктории Дивак, однако детали произошедшего не уточнялись. Это произошло на фоне заявления пресс-службы Следственного комитета России по Астраханской области о том, что 17 апреля неизвестная девушка выпала из окна восьмого этажа жилого дома. От полученных травм девушка скончалась на месте. Как сообщил источник, близкий к ситуации, этой погибшей оказалась Виктория Дивак.

Чемпионка России по гандболу умерла в возрасте 29 лет

В данный момент обстоятельства и причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее о смерти спортсменке сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.

Гандбол,Следственный комитет,
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