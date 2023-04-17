Названа причина смерти гандболистки Виктории Дивак

Ранее появилась информация о смерти разыгрывающей гандбольного клуба «Астраханочка» Виктории Дивак, однако детали произошедшего не уточнялись. Это произошло на фоне заявления пресс-службы Следственного комитета России по Астраханской области о том, что 17 апреля неизвестная девушка выпала из окна восьмого этажа жилого дома. От полученных травм девушка скончалась на месте. Как сообщил источник, близкий к ситуации, этой погибшей оказалась Виктория Дивак.