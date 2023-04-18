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Появились новые подробности гибели российской гандболистки-чемпионки

Российская гандболистка «Астраханочки» Виктория Дивак выпала с балкона восьмого этажа. Новые подробности гибели чемпионки появились на сайте «МК».

Появились новые подробности гибели российской гандболистки-чемпионки
© РИА Новости

По информации источника, на балконе был обнаружен мобильный телефон 29-летней гандболистки, а также бокал вина. Отмечается, что дверь в квартиру была заперта изнутри и внутри не было обнаружено предсмертной записки.

«В 11 утра она купила котика. В 14 часов её не стало». Трагическая гибель чемпионки России

О гибели спортсменки стало известно 17 апреля. Сообщалось, что Дивак упала с восьмого этажа жилого дома. Уточнялось, что на месте происшествия не обнаружили никакой записки.

Дивак — трехкратная чемпионка России в составе «Динамо-Синары». Разыгрывающая также известна по выступлениям за «Кубань», «Астраханочку», в которую перешла в 2021 году, немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В 2009 году вместе с юниорской сборной России Дивак выиграла чемпионат Европы.

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